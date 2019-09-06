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06.09.19 14:40

"Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Депутати фракції "Голос" у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

"Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

"На відміну від президентського проєкту, який у 15 разів збільшує виведену з-під кримінальної відповідальності вартість незаконно набутих активів (14,4 млн грн), законопроєкт "Голосу" повертає цей поріг до рівня 3 мільйонів гривень. До рішення Конституційного Суду, яке декриміналізувало незаконне збагачення, цей поріг становив 960 тис. гривень (1000 неоподаткованих мінімумів)", - йдеться в повідомленні.

У партії зазначають, що задекларувавши намір повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення, команда президента у своєму законопроєкті №1031 підняла цей поріг до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів - нині це 14,4 млн.

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У пресслужбі зазначають, що якщо президентський законопроєкт буде підтриманий, корумповані посадові особи зможуть користуватися незаконно придбаними активами в 100 разів дорожчими за свій офіційний дохід без будь-якої кримінальної відповідальності.

"Підвищення суми, від якої настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в 15 разів, - це фактична індульгенція для корупціонерів. Ті, хто крадуть державні гроші і беруть хабарі, чудово розумітимуть, що максимальні незручності за знаходження майна, незрозуміло за що купленого, - це цивільні позови" - зазначила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Саме тому у своєму законопроєкті "Голос" наполягає на зменшенні суми, з якої настає саме кримінальна відповідальність, до 3 тис. неоподаткованих мінімумів що становить близько 3 млн грн.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт №10461, який передбачає кримінальну відповідальність за придбання чиновниками активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи.

29 серпня Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроєкт №1031 про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.

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