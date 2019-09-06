"Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Голос".

"На відміну від президентського проєкту, який у 15 разів збільшує виведену з-під кримінальної відповідальності вартість незаконно набутих активів (14,4 млн грн), законопроєкт "Голосу" повертає цей поріг до рівня 3 мільйонів гривень. До рішення Конституційного Суду, яке декриміналізувало незаконне збагачення, цей поріг становив 960 тис. гривень (1000 неоподаткованих мінімумів)", - йдеться в повідомленні.

У партії зазначають, що задекларувавши намір повернути кримінальне покарання за незаконне збагачення, команда президента у своєму законопроєкті №1031 підняла цей поріг до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів - нині це 14,4 млн.

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У пресслужбі зазначають, що якщо президентський законопроєкт буде підтриманий, корумповані посадові особи зможуть користуватися незаконно придбаними активами в 100 разів дорожчими за свій офіційний дохід без будь-якої кримінальної відповідальності.

"Підвищення суми, від якої настає кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в 15 разів, - це фактична індульгенція для корупціонерів. Ті, хто крадуть державні гроші і беруть хабарі, чудово розумітимуть, що максимальні незручності за знаходження майна, незрозуміло за що купленого, - це цивільні позови" - зазначила народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Саме тому у своєму законопроєкті "Голос" наполягає на зменшенні суми, з якої настає саме кримінальна відповідальність, до 3 тис. неоподаткованих мінімумів що становить близько 3 млн грн.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський вніс у Раду новий законопроєкт №10461, який передбачає кримінальну відповідальність за придбання чиновниками активів, вартість яких більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їхні законні доходи.

29 серпня Зеленський вніс у Раду невідкладний законопроєкт №1031 про конфіскацію незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.

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