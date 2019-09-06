Волонтерка Лазебник просить допомогти зібрати до школи сина загиблого воїна ЗСУ Артема Кирилюка

"Я знову прошу нас усіх об'єднатися і допомогти маленькому круглому сироті Артему Кирилюку, завдяки вашій допомозі минулого року Артемко нічого не потребував. Це хлопчик 7-ми років з глибокого маленького села на Полтавщині. На сьогодні його офіційним опікуном є прадід, якому вже 72 роки. Батько Артема загинув у бою під Новолуганським 30 липня 2015 року. Мати Артема покинула його, коли малюкові було лише 1,6 року", - написала вона.

Лазебник піклується про Артема з дня загибелі батька, вже 4 роки.

"Усі мої друзі давно знають, що він мені вже як син, та й називає він мене давно Мама Ксюша, - розповідає вона. - Я завжди забирала його до себе додому на канікулах, їздила з ним відпочивати і оздоровлювати за кордон. Але я чудово усвідомлювала, що живучи в тому далекому селі хорошого майбутнього у нього не буде. Порадившись з його прадідом і отримавши його схвалення, я минулого року забрала Артема до себе в сім'ю. Минулого року він став кадетом Київського Кадетського ліцею 23. Дуже пишаюся ним. Це величезна радість, а й одночасно великий обсяг клопотів. Ви всі знаєте, як нелегко і затратно зібрати дитину до школи. А нам знову потрібно купити весь комплект дорогої кадетської форми, всі потрібні аксесуари до неї, взуття і все, що потрібно для школи і навчання. А також потрібно буде щомісяця оплачувати додаткові гуртки: самбо - 350 грн, англійська - 350 грн, танці - 420 грн, футбол - 400 грн. Прошу вашої участі і допомоги. Кожна гривня зараз дуже важлива для нас".

Картка для збору грошей на ім'я самого Артема Кирилюка. У Приватбанку на нього відкрито Юніор Карту 5168 7559 0214 1817.

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