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06.09.19 14:25

Волонтерка Лазебник просить допомогти зібрати до школи сина загиблого воїна ЗСУ Артема Кирилюка

Волонтерка Оксана Лазебник (Ксюша Київська) просити допомогти зібрати до школи сина загиблого українського воїна, круглого сироту, який вчиться в Київському кадетському ліцеї, Артема Кирилюка.

"Я знову прошу нас усіх об'єднатися і допомогти маленькому круглому сироті Артему Кирилюку, завдяки вашій допомозі минулого року Артемко нічого не потребував. Це хлопчик 7-ми років з глибокого маленького села на Полтавщині. На сьогодні його офіційним опікуном є прадід, якому вже 72 роки. Батько Артема загинув у бою під Новолуганським 30 липня 2015 року. Мати Артема покинула його, коли малюкові було лише 1,6 року", - написала вона.

Лазебник піклується про Артема з дня загибелі батька, вже 4 роки.

"Усі мої друзі давно знають, що він мені вже як син, та й називає він мене давно Мама Ксюша, - розповідає вона. - Я завжди забирала його до себе додому на канікулах, їздила з ним відпочивати і оздоровлювати за кордон. Але я чудово усвідомлювала, що живучи в тому далекому селі хорошого майбутнього у нього не буде. Порадившись з його прадідом і отримавши його схвалення, я минулого року забрала Артема до себе в сім'ю. Минулого року він став кадетом Київського Кадетського ліцею 23. Дуже пишаюся ним. Це величезна радість, а й одночасно великий обсяг клопотів. Ви всі знаєте, як нелегко і затратно зібрати дитину до школи. А нам знову потрібно купити весь комплект дорогої кадетської форми, всі потрібні аксесуари до неї, взуття і все, що потрібно для школи і навчання. А також потрібно буде щомісяця оплачувати додаткові гуртки: самбо - 350 грн, англійська - 350 грн, танці - 420 грн, футбол - 400 грн. Прошу вашої участі і допомоги. Кожна гривня зараз дуже важлива для нас".

Волонтерка Лазебник просить допомогти зібрати до школи сина загиблого воїна ЗСУ Артема Кирилюка 01

Картка для збору грошей на ім'я самого Артема Кирилюка. У Приватбанку на нього відкрито Юніор Карту 5168 7559 0214 1817.

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