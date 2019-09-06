"Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї

"Зважаючи на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність - людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність та ураховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", - йдеться у відповіді президента, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на тривале проведення Російською Федерацією воєнної агресивної політики щодо України, велику кількість зброї, що знаходиться у незаконному обігу в державі у зв’язку із проведенням бойових дій на Сході країни, вважаю, що комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері, насамперед з урахуванням аналізу досвіду іноземних держав, а також стану

військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки в державі, може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень у питаннях запобігання виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя", - зазначив Зеленський.

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Однак висловлені в електронній петиції пропозиції Зеленський обіцяє передати в Комісію з питань правової реформи.

Петицію було подано 22 серпня від імені голови наглядової ради Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація власників зброї" Георгія Учайкіна. Прихильники легалізації зброї заявили, що Конституція гарантує право громадян на захист, "у тому числі із застосуванням зброї". Тому вони просили Зеленського ініціювати розгляд у парламенті законопроєкту про регулювання обігу зброї серед цивільного населення.