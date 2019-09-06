Суд оштрафував Ситника на 3400 грн за відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Рішення суду притягнуте за вуха і за формою і по суті. Визнали винним і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів", - сказав він.

За його словами, захист обов'язково подасть апеляцію на це рішення.























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Голові НАБУ інкримінують недекларування елітного відпочинку, який йому оплачували треті особи. Згідно зі свідченнями свідка у справі, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав у мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області п'ять разів.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою".

Ситник заявляв, що не визнає вину в адміністративному порушенні.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців під час отримання подарунків. Зазначена стаття (ст. 172-5 Кодексу про адмінпорушення) передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка (1700-3400 гривень).