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06.09.19 14:07

Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Глава Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Костянтин Ващенко прогнозує збільшення заробітних плат державних службовців на 30% у разі реалізації підготовленої концепції реформування оплати праці.

Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Сьогодні Нацагентством підготовлена ​​концепція реформування оплати праці, яка буде виноситися на розгляд Кабінету Міністрів. Вона передбачає подальше збільшення посадового окладу, ліквідацію всіх додаткових надбавок та інших речей, обмеження премій у 30%. З надбавок залишається тільки "за вислугу років", що дозволяє утримувати людей на державній службі", - повідомив Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, концепція передбачає, що мінімальний посадовий оклад держслужбовця має становити три прожиткові мінімуми.

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"Тому можна звідси вважати, що загалом збільшення (зарплат держслужбовців. – Ред.) буде відсотків 30", - зазначив Ващенко.

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