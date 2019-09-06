Глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко про вихід чоловіків у декрет: Це поодинокі випадки, переважно вони соромляться

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, скільки відсотків чоловіків на держслужбі йдуть у декрет.

"Це поодинокі випадки. Переважно вони соромляться це робити і використовують це, зокрема, як можливість сховатися на час, поки "дмуть якісь політичні вітри", - сказав Ващенко.

За його словами, сьогодні у держслужбовців є така можливість, але, "напевно, через громадську думку, яка ще по-різному на це реагує, чоловіки цим не користуються".

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