Обговоримо співпрацю та євроінтеграцію: глава МЗС Молдови Попеску в понеділок відвідає Україну

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Наші відносини з Україною, нашим сусідом і стратегічним партнером, заслуговують на особливу увагу, ...9 вересня я буду в Україні з робочим візитом на запрошення мого колеги Вадима Пристайка", - зазначив Попеску.

Під час візиту він проведе низку зустрічей з представниками Кабміну і Верховної Ради України.

"Ми обговоримо двосторонній порядок денний, регіональну і міжнародну співпрацю, європейську інтеграцію та інші теми, які мають для нас спільний інтерес", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше Президент Республіки Молдова Ігор Додон у привітанні до Дня Незалежності України повідомив, що хоче найближчим часом зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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