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06.09.19 14:47

Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака

Чернігівський апеляційний суд залишив чинним рішення Деснянського райсуду міста про арешт колишнього заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака.

Апеляційний суд залишив під арештом Гримчака

Про це повідомила у Facebook дружина підозрюваного Юлія Гримчак, передає Цензор.НЕТ.

"Постанова апеляційного суду про застосування запобіжного заходу: залишити без задоволення! Гримчака залишили під вартою в Чернігівському СІЗО", - повідомила Юлія Гримчак.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 вересня, Чернігівський апеляційний суд розглядав скаргу захисника Дмитра Мельника в інтересах підозрюваного Юрія Гримчака.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

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