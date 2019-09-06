Масових звільнень з держслужби не буде. Це популістський підхід, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

"Я не думаю, що будуть масові звільнення. Ми вже неодноразово це проходили, і жодного разу це не дало результату. Це певною мірою популістський підхід", - сказав Ващенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи не призведе розширення переліку підстав для звільнень держслужбовців до масових звільнень у найближчому майбутньому, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, закон визначає межу, а далі багато що залежить від того, як будуть виписані процедури.

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"Зокрема, порядок укладення контракту, встановлення невідповідності займаній посаді та інші. Водночас у цих порядках має бути збережений баланс між керівником держслужби в органі і самим державним службовцем", - додав чиновник.

За словами Ващенка, сьогодні у держслужбовців більше прав, ніж у керівника, і доводиться чути багато скарг, що нібито неможливо нікого звільнити.

"Тому я вважаю, що тут цей баланс буде більш доцільним. Він і держслужбовців буде дисциплінувати, і надасть керівникам можливість впливати на кадрову політику", - наголосив Ващенко.

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Як повідомлялося, депутати Верховної Ради від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт (№1066) про внесення змін до законів "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів" і "Про центральні органи виконавчої влади" щодо перезавантаження влади, яким, серед іншого, пропонують розширити перелік підстав, за якими держслужбовець може бути звільнений.