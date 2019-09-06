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06.09.19 14:50

Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора

Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віталій Касько закінчив Львівський державний університет ім.Івана Франка у 1998 році. Того ж року розпочав роботу в органах прокуратури, а саме у Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 рік працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 рік – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 рік займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році призначений заступником Генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Державний радник юстиції 3 класу.

Нагадаємо, раніше Руслан Рябошапка заявляв, що серед його заступники не буде Костянтина Кулика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першим заступником Генпрокурора Рябошапки стане Касько, а заступниками - Трепак, Мамедов і Кулик, - Кошкіна

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