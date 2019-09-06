Профільний комітет ВР просить перевірити роботу МОЗ за очільництва Супрун, - Радуцький

Про це глава комітету Михайло Радуцький написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітету, парламенту і суспільству потрібна об'єктивна і повна оцінка роботи МОЗ. Я, як голова комітету, спільно з фракцією "Слуга народу" і колегами з комітету хочу допомогти пані міністерці Зоряні Скалецькій в реформуванні відомства і наведенні порядку у сфері охорони здоров'я", - написав він.

Радуцький також повідомив, що ініціював розробку законопроекту "про ліквідацію штучних бюрократичних бар'єрів у сфері охорони здоров'я".

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"Звертаюся до профільних асоціацій лікарів, виробників, пацієнтів, експертів із проханням надати свої пропозиції. На основі ваших пропозицій буде розроблено законопроект про розумну дерегуляцію у сфері охорони здоров'я, який ми обов'язково запропонуємо в парламенті", - написав Радуцький.

МОЗ із 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року очолювала Уляна Супрун. До неї з грудня 2014 року по квітень 2016 року міністерство очолював Олександр Квіташвілі.

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