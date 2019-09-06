"Київпастранс" з 1 листопада звільнить усіх кондукторів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі КП "Київпастранс" у відповідь на інформаційний запит видання "КиевВласть".

Наказ про скорочення всіх посад контролерів-касирів (кондукторів. - Ред.) датовано 15 серпня 2019 року. Згідно з цим документом, посади контролерів-касирів у фактичній кількості 1088 осіб (за штатним розкладом мало бути 1767 осіб) скорочуються з 1 листопада 2019 року.

У КП запевнили, що про скорочення кондукторів попередили в установленому законодавством порядку та при звільненні їм мають виплатити вихідну допомогу. У КП зазначають, що не всі, хто працюють зараз на посадах кондукторів залишать підприємство: їм, мовляв, пропонують інші вакантні посади КП, зокрема, контролерів.

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Зазначається, що поступове скорочення посад контролерів-касирів відбувалося щонайменше останні три роки. Так, станом на початок 2017 року фактично в "Київпастрансі" працювало 1 257 кондукторів (за штатом 1 873 одиниці), на початок 2018 року - 1 123 (за штатом 1847 одиниць), а на 1 липня цього року - вже 1088 (за штатом 1767 одиниць).

Нагадаємо, в столиці з 1 листопада планують припинити продаж паперових квитків у наземному транспорті, в метрополітені - жетонів і зелених безконтактних карток.