Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з колишньою главою НБУ Гонтаревою і її сім'єю", - заявили в посольстві США.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. 30 серпня Гонтарева повідомила: "Мене збила машина на пішохідному переході і тепер я в госпіталі Лондона".

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