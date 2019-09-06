Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.09.19 16:25

Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Посольство США в Україні виступає за неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з ексглавою Національного банку України Валерією Гонтаревою і її рідними.

Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Про це йдеться в повідомленні посольства на сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з колишньою главою НБУ Гонтаревою і її сім'єю", - заявили в посольстві США.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звати Валерія Гонтарева. 30 серпня Гонтарева повідомила: "Мене збила машина на пішохідному переході і тепер я в госпіталі Лондона".

Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, повязаних з Гонтаревою, - посольство США 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100