"Укрзалізниця" покинула на станціях сотні поїздів із зерном", - глава Центру транспортної логістики Белах

Про це на своїй сторінці в фейсбуці заявив президент Центру транспортної логістики та інфраструктури Владислав Белах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На напрямках Козятин-Миронівка, Здолбунів-Козятин, Козятин-Жмеринка скупчилися сотні залишених поїздів з пшеницею, рапсом, лісом та іншою сировиною. Багато хто чекає вже за 2-3 тижні відправку в одеські порти. Лише в Козятинській дирекції накопичилося понад 50 поїздів. І це електрифіковані ділянки, на яких у попередні роки майже не було проблем. Пропускають без проблем в основному деяких великих вантажовідправників, що домовилися з "Укрзалізницею" про власну нитку графіку. Решта в очікуванні дива, абсолютно безправні, не мають ані найменшого поняття, коли "Укрзалізниця" змилостивиться, щоб відправити їхні вагони в порт", - стверджує експерт.

За словами Белаха, багато в чому цей колапс спровоковано відсутністю стратегії у розвитку портів. З'являються дедалі новіші термінали, але зростаючий із кожним роком вантажопотік за згодою "Укрзалізниці" "вішається" на стару залізничну інфраструктуру. Сьогодні пропускних потужностей у напрямку до портів хронічно на вистачає. Залізнична інфраструктура задихається.

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"Але навіть у таких складних умовах реально вибудувати прогнозовані і прозорі умови роботи з вантажовідправниками. На жаль, з боку "Укрзалізниці" не робиться нічого. Вантажовідправники зараз фактично поділені на тих, чиї вантажі рухаються за графіком, і всіх інших. Власників вантажів другого сорту фактично провокують іти "домовлятися" і "вирішувати". Тобто створено ідеальне "живильне" середовище для розвитку корупції", - резюмує глава Центру транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує, що залізниця не зможе вчасно вивезти урожай зерна в повному обсязі. "Для зерновиків важливо продати зерно в пік ринку, коли ціна на нього найвища. Треба продавати і вивозити вчасно, однак "Укрзалізниця" із цим завданням поки не справляється", - зазначив в. о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко.