"З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться", - розслідувач Bellingcat про звільнення Цемаха

Про це він заявив журналістам програми "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

На думку Грозєва, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що в офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до краху "Боїнга".

"З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить", - сказав Грозєв.

При цьому, якщо Цемах не братиме участі в судовому процесі, Росія зможе скаржитися на його необ'єктивність, вважає розслідувач.

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"Немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій. Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди говоритимуть, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес матиме достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок", - вважає Грозєв.

Розслідувач також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством щодо аварії "Боїнга" деталями переговорів з обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде "вагомим доказом" причетності його до краху лайнера.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

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Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

Журналістка Ірина Ромалійська з посиланням на свої джерела стверджує, що з минулої суботи, 31 серпня в Києві перебувають слідчі з Нідерландів. За її словами, вони прилетіли в українську столицю спеціально, щоб допитати Цемаха.

Крім того, Ромалійська стверджує, що під час затримання Цемаха загинув один співробітник СБУ, ще двоє - зазнали поранень. Журналістка Віолетта Кіртока назвала ім'я загиблого - Олександр Колодяжний.

Речниця СБУ Гітлянська повідомила, що під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув.