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06.09.19 23:46

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії. ФОТО

Двоє курсантів Інституту ВМС Національного університету "Одеська морська академія" Тимофій Дяченко та Іван Трухін упродовж 11 місяців проходили навчання на базовому курсі офіцерської підготовки Коледжу Королівських військово-морських сил "Британія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 01

Курс навчання мав кілька етапів, кожен з яких закінчувався іспитом. Упродовж перших місяців тривало поглиблене вивчення і вдосконалення англійської мови, термінології та пристроїв Королівських ВМС. За словами Дяченка, їх з товаришем після складання першого іспиту розділили по різних групах, щоб вони не спілкувалися українською і весь час практикували англійську.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 02

Потім почався наступний етап - курс офіцерської підготовки разом з англійцями, носіями мови. Курс спрямовано на підвищення командних і лідерських якостей, включав заняття з навігації, будови корабля, історії ВМС Великої Британії.

"Наприкінці навчання ми проходили морську практику. Спочатку впродовж двох тижнів були на катерах, там виконували різні завдання, зокрема перебували в ролі командира ударної групи, його заступника, навігаційного офіцера. Завершилося все черговим іспитом, після якого нас відправили на практику на есмінець Dragon", - розповів Дяченко.

Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 03

Наступні шість тижнів курсанти практикувалися на кораблі, який заходив у різні англійські порти. Весь цей час хлопці вивчали будову корабля, обов'язки командирів бойових частин і їхні дії в різних ситуаціях.

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Двоє українських курсантів-моряків пройшли курс офіцерської підготовки у Великій Британії 04

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