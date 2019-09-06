Родини загиблих під час обвалу будинку у Дрогобичі отримають не по 100, а по 10 тис. грн компенсації, - місцева влада

Про це повідомив керівник прес-служби Дрогобицької міської ради Зеновій Квасній, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Раніше низка ЗМІ поширила інформацію про те, що міськрада виділила родині кожного загиблого під час обвалення по 115 тисяч гривень. Тепер з'ясувалася, що це - загальна сума, яку виділили з міського бюджету на компенсації сім'ям загиблих і травмованих.

Крім того, міська рада взяла на себе всі витрати з організації похоронів загиблих.

Обвалений будинок у Дрогобичі Львівської області, швидше за все, не підлягатиме ремонту.

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"На місці події працює експерт, перевіряючи версію про тонкий фундамент – 30 см. Мешканці під час зустрічі повідомили, що у 60-х роках кладка фундаментних блоків відбувалася недбало. Тому люди просять знести будинок, а не ремонтувати. Ми чекаємо висновків експерта і результатів слідства", — повідомили у пресслужбі.

Частину травмованих, які перебувають в лікарні, наступного тижня будуть виписувати.

За останніми підрахунками, в обваленому будинку проживало 115 осіб.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич на вулиці Грушевського, 101 в чотириповерховому житловому будинку зруйнувався під'їзд із першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні".