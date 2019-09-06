Українські дорожні компанії об'єдналися в Національну асоціацію

До неї увійшли компанії, на частку яких сумарно припадає велика частина українського ринку будівництва, ремонту та експлуатації доріг: "Автомагістраль-Південь", "Онур", "Альтком", "Автодор", "Техно-Буд-Центр", "Ростдорстрой" , "Автострада", "Транс Лайн Груп", "Дрог-Буд Україна", передають Українські новини.

"І президент, і новий уряд роблять ставку на поліпшення стану українських доріг. Це один з пріоритетів команди президента. Галузь готова до такого виклику, наші українські компанії за рівнем технічного оснащення, технологій, підготовці фахівців вже не поступаються міжнародним лідерам. Ми готові будувати в Україна дороги європейського, світового рівня. Але необхідно вирішити два питання - забезпечити гарантоване фінансування галузі та провести реформу забюрократизованої регуляторної сфери, де ми багато в чому ще живем за радянськими стандартами. Необхідно об'єднувати зусилля держави і бізнесу. Національна асоціація готова включитися в діалог з Офісом Президента, урядом, профільним комітетом парламенту, Мінінфраструктури, "Укравтодором" для спільного вирішення всього комплексу питань. Ми єдині, хто може сьогодні повноцінно говорити від імені галузі, від імені компаній, які реалізують більшу частину будівельних і ремонтних робіт на дорогах України", - заявив президент НАДУ Тарас Сиротинський.

За словами члена правління НАДУ Миколи Тимофєєва, програма асоціації включає дерегуляцію, зниження кількості бюрократичних процедур, перехід на міжнародні стандарти взаємовідносин між замовником і підрядником, впровадження незалежного інженерного контролю за проектами, довгострокове планування і довгострокові контракти, а також комплексний захист українського виробника.

"Українські компанії за останні роки створили виробничі потужності, здатні проводити ремонт і будівництво доріг на суму до 150 млрд. грн в рік. Йдеться тільки про сучасну техніку, не старше 3-8 років. Галузь повністю готова в 2-3 рази наростити темпи. Але ми закликаємо державу захистити свого національного виробника, адже 60% коштів, які отримує українська дорожня компанія, потім повертаються в бюджет і в національну економіку у вигляді податків, соціальних виплат і т.д. ми не говоримо про зниження рівня конкуренції - будь-який зарубіжний підрядник має право працювати на нашому ринку, отримуючи фінансування з Дорожнього фонду або за рахунок коштів західних донорів, але за умови створення української дочірньої компанії, яка буде платити податки і створювати робочі місця в Україні", - заявив Микола Тимофєєв.

В асоціації стверджують, що готові до прийняття до своїх лав усіх підрядників, які працюють на українському ринку.

"Членом асоціації може стати компанія як національного, так і регіонального, місцевого рівня. Ми незалежне галузеве об'єднання, і відкриті для всіх учасників ринку дорожнього будівництва, які готові спільно будувати прозорий, цивілізований ринок, підтримувати соціальні та освітні проекти і спільно вести конструктивний діалог з владою, боротися за підтримку національного виробника ", - підкреслив Тарас Сиротинський.

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