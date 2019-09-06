Колишньому нардепові-радикалу Скуратовському оголошено про підозру у зв'язку з невнесенням у декларацію 25,5 млн грн, - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Колишнього народного обранця підозрюють у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

У зв'язку з тим, що місце перебування особи наразі не встановлено, повідомлення про підозру вручено передбаченим ст. 278 КПК України способом для вручення повідомлень. У даний час вживаються заходи для встановлення місця перебування підозрюваного.

Нагадаємо, що в березні 2019 року за вказаними фактами Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже направляла Генеральному прокурору України для підтримки і внесення до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Скуратовського.

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