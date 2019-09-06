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06.09.19 17:29

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк

Нідерланди не будуть на рівні Євросоюзу ставити питання звільнення і можливого обміну Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17.

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на сьогодні немає ознак того, що Амстердам винесе тему звільнення Цемаха на загальноєвропейський рівень.

"Поки немає жодних ознак того, що Нідерланди ставитимуть у Брюсселі питання Цемаха та обміну полоненими між Україною і Росією. Це, звісно, ще може змінитися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що звільнення Володимира Цемаха не вплине на судовий процес, адже у слідства і так вистачає доказів причетності Росії до аварії рейсу МН17 на Донбасі.

Питання Цемаха не ставитиметься Нідерландами на рівні ЄС, - Йозвяк 01

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