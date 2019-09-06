Боснія заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України

Про це йдеться в заяві головуючого в президії Боснії і Герцеговини представника Хорватії Желько Комшича, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Dnevni avaz.

Комшич опублікував заяву у відповідь на дипломатичну ноту протесту України через висловлювання члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка російським ЗМІ про приналежність окупованого Криму Росії.

Він підкреслив, що позиція Додіка і його підтримка окупації Криму - це не позиція держави, а особиста позиція.

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"Боснія і Герцеговина як претендент на статус кандидата в члени ЄС як і раніше прихильна позиції Європейського Союзу про те, що суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України повинні поважатися", - йдеться в заяві.

Комшич також нагадав, що в березні 2014 року ЄС ввела обмежувальні заходи проти Росії.

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"Ці заходи було вжито у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Економічні санкції наразі продовжено до 31 січня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Додік був обраний до Президії від Республіки Сербської в жовтні 2018 року. Він відомий своїми проросійськими поглядами і прихильністю до Кремля.