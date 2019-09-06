На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Пам'ять героя вшанували прикордонники, рідні та близькі загиблого, представники місцевих органів влади, військового комісаріату, учні та викладачі навчального закладу.
Молодший сержант Максим Закопайло загинув 16 липня 2014 в районі н.п. Сизе, що в Луганській області. У той день прикордонний наряд, який виконував завдання з охорони державного кордону України, потрапив у засідку. Склад прикордонного наряду прийняв бій із бандитами, які вели інтенсивний вогонь зі снайперської і автоматичної стрілецької зброї. Під час вогневого протистояння молодший сержант Максим Закопайло і прапорщик Микола Постольний зазнали поранень, несумісних із життям.