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06.09.19 19:24

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу. ФОТО

Сьогодні на Харківщині, в смт Ківшарівка, на території Куп'янської загальноосвітньої школи №11, відбулося відкриття меморіальної дошки колишньому учневі навчального закладу, воїну-прикордоннику Максимові Закопайлу, який загинув у зоні АТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 01

Пам'ять героя вшанували прикордонники, рідні та близькі загиблого, представники місцевих органів влади, військового комісаріату, учні та викладачі навчального закладу.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 02

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Молодший сержант Максим Закопайло загинув 16 липня 2014 в районі н.п. Сизе, що в Луганській області. У той день прикордонний наряд, який виконував завдання з охорони державного кордону України, потрапив у засідку. Склад прикордонного наряду прийняв бій із бандитами, які вели інтенсивний вогонь зі снайперської і автоматичної стрілецької зброї. Під час вогневого протистояння молодший сержант Максим Закопайло і прапорщик Микола Постольний зазнали поранень, несумісних із життям.

На Харківщині відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО прикордоннику Максимові Закопайлу 03

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