Комітет рекомендує Раді змінити закон про Антикорупційний суд

Відповідне рішення одноголосно ухвалено на засіданні комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Законопроект 1025 пропонує закріпити, що підсудність Вищого антикорупційного суду поширюється на кримінальні провадження, відомості щодо яких про кримінальне правопорушення в ЄРДР внесено від дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також від дня початку роботи нового суду.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні почав роботу Антикорупційний суд.

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