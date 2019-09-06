Перед тим, як Кузьміна зняли з розшуку, Генпрокуратура закрила справу проти нього, - МВС

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив прессекретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі згаданих документів було винесено постанову про закриття оперативно-розшукової справи", - сказав Шевченко.

У пресслужбі Генеральної прокуратури України в коментарі Радіо Свобода не змогли назвати причину закриття кримінального провадження і порекомендували написати інформаційний запит.

Про те, що Рената Кузьміна зняли з розшуку, стало відомо напередодні.

Ренат Кузьмін був оголошений у розшук прокуратурою і поліцією в червні 2014 року. Йому інкримінували перевищення повноважень - зокрема, під час затримання в 2010-му Юрія Луценка.

У вересні 2015 року Генеральна прокуратура порушила ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Кузьмін. Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів і гектаром землі на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами.

2 липня ЦВК зареєструвала Кузьміна кандидатом у народні депутати.

Тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до Держприкордонслужби, ГПУ і СБУ з проханням надати дані про проживання Кузьміна на території України в останні 5 років.

Після отримання інформації від СБУ ЦВК скасував реєстрацію Кузьміна народним депутатом. Але Шостий апеляційний суд Києва скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна. А Верховний Суд відновив його як кандидата в народні депутати.

Зараз Ренат Кузьмін є депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя".