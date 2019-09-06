ФСБ завербувала українського солдата для теракту у військовій частині на Житомирщині, - СБУ

Про це йдеться в матеріалах справи Корольовського райсуду Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

Розслідування наприкінці липня цього року почало управління СБУ в Житомирській області. Слідчі з'ясували, що гранатометник 26-ї окремої артилерійської бригади (військова частина А3091 у Бердичеві) 15 квітня самовільно залишив місце несення військової служби і незаконно перетнув державний кордон із Росією. Там дезертира затримали співробітники ФСБ.

Надалі під загрозою застосування щодо нього насильства підозрюваний дав згоду на співпрацю з представниками ФСБ РФ і отримав від них завдання здійснити вибух на території в/ч А3091", - сказано в матеріалах суду.

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Наприкінці липня дезертир повернувся в Україну, але теракт не вчинив, а про спробу вербування повідомив у правоохоронні органи. Зараз СБУ розслідує зв'язок підозрюваного з ФСБ. Суд у рамках цього провадження дозволив спецслужбі вилучити у мобільного оператора "Київстар" дані з мобільного телефону затриманого.