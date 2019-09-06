Україна виключила терориста Гаджиєва зі списку на обмін, - проросійський адвокат Рибін

Про це він сказав у відеозверненні, розміщеному в Facebook у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, 6 вересня, 16:45 у пункті збору осіб, які беруть участь в обміні, присутні практично всі за списком, погодженим раніше. Українська сторона, враховуючи той факт, що в пункт збору доставляються особи, щодо яких є указ президента про помилування, виконала практично всі свої зобов'язання, досягнуті на переговорах", - сказав Рибін.

За даними Рибіна, президент України Володимир Зеленський помилував не менше 12 громадян Росії, яких планують обміняти.

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"Видано укази про помилування близько 12 засуджених росіян, яких вже доставлено з місць відбування покарання у пункт збору осіб, які беруть участь в обміні. Вважаю, що це підготовка до початку процедури обміну", - розповів адвокат.

При цьому він зазначив, що одного росіянина, який є у списку, досі не було доставлено в пункт і указу про його помилування також немає.

"Це Руслан Гаджиєв, засуджений на 15 років ув'язнення. Він був у списку, але в пункт обміну його так і не доставили, указу про його помилування також немає", - сказав Рибін.

"Кажуть, Україна виключила його зі списку обміну", - додав адвокат.

Руслан Гаджиєв воював у лавах незаконних збройних формувань на Донбасі з 2014 по 2015 роки, брав участь у боях за Дебальцеве. В результаті дій групи бойовиків, в якій він перебував, загинуло 8 українських військових і ще 12 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Гаджиєв писав президенту РФ прохання про обмін. Відомо, що він уже значився в списках на обмін, запланований на кінець 2017 року, але обмін не відбувся.

3 вересня Артемівський суд Донецької області засудив Гаджиєва до 15 років ув'язнення. Його визнали винним у теракті, участі в терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю та веденні агресивних військових дій.