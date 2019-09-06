Законопроєкт про імпічмент підтримає не менше 254 депутатів, - Стефанчук

По це він сказав журналістам у п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цей законопроєкт буде стояти у порядку денному. Я глибоко переконаний, що він також отримає підтримку не менше ніж в 254 голоси народних депутатів", - зазначив Стефанчук.

Згідно з календарним планом Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі з 10 по 13 вересня.

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Раніше комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту ухвалити за основу і в цілому законопроєкт № 1012 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)". Автором законопроєкту є президент Володимир Зеленський. Він визначив документ як невідкладний.

При цьому головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що проєкт закону потребує доопрацювання.

Проєкт закону передбачає, що Верховна Рада може усунути Президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу.

Передбачається, що рішення про імпічмент президента вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів від конституційного складу ВР.