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06.09.19 20:08

Найманця РФ Неведрова, який охороняв уламки літака Malaysia Airlines рейсу МН17, засуджено до умовного терміну

До 5 років позбавлення волі умовно засуджено колишнього бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки", який охороняв уламки збитого літака Malaysia Airlines рейсу МН17.

Найманця РФ Неведрова, який охороняв уламки літака Malaysia Airlines рейсу МН17, засуджено до умовного терміну

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Підсудний - уродженець Єнакієвого (Донецька область) Олександр Неведров був затриманий на початку лютого поточного року в Торецьку. Він був раніше судимий за крадіжку (у 2002 році), розбій і грабіж (у 2004 році), за крадіжку і знищення чужого майна (у 2006 році), за зґвалтування (у 2011 році) і ще раз за крадіжку (в 2018 році).

Підсудний має 2 неповнолітніх дітей і є інвалідом 3-ї групи по зору з березня 2018 року.

В кінці червня 2014 року житель Єнакієве вирішив вступити в ряди бойовиків ДНР. До кінця листопада 2014 року обвинувачений, озброєний автоматом Калашникова, у складі підрозділу бойовиків здійснював охорону блок-посту № 1 в районі міста Жданівка Донецької області, блок-посту "Юнком" по вулиці Тюменської в Єнакієвому, блок-посту в селі Петропавлівка Шахтарського району Донецької області та охорону уламків збитого пасажирського авіалайнера Malaysia Airlines поблизу вказаного села.

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Після затримання у лютому 2019 року чоловікові було пред'явлено звинувачення за ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу. В судовому процесі обвинувачений свою провину визнав.

Суд визнав це, а також інвалідність підсудного і позитивні характеристики з місця роботи пом'якшуючими обставинами. Враховуючи, що Неведров був на випробувальному терміні, то суд підсумував покарання і засудив його до 5 років позбавлення волі. У той же час, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. При цьому засуджений змушений періодично повідомляти орган пробації про своє місце перебування.

Вирок винесено наприкінці серпня цього року і не оскаржено.

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