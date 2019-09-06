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06.09.19 21:10

На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн

5 вересня суддя Солом'янського районного суду м.Києва Олена Букіна повністю задовольнила підготовлений "Силою права" позов сім'ї загиблого старшого інспектора батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" полковника міліції Віктора Єщенка.

На користь сім'ї військовослужбовця, який загинув під Іловайськом, відсуджено 4 млн грн

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі організації.

У повідомленні зазначається: "Так, суд постановив стягнути з Російської Федерації на користь дружини загиблого захисника України Олени і 9-річної дочки Вікторії 3 938 400,00 грн моральних збитків, заподіяних збройною агресією РФ проти України та окупацією частини території Донецької області України.

Наприкінці травня 2014 року полковник запасу Віктор Єщенко звернувся в ГУ МВС України в Київській області з проханням зарахувати його до складу батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець". Вже на початку липня був відряджений в м.Костянтинівку Донецької області для несення служби з охорони громадського порядку в зоні бойових дій на сході України.

29 серпня 2014 року виходячи з оточення в Іловайську, під час руху з-за Новокатеринівки колона автомобілів і військової техніки, в складі якої перебував Віктор, потрапила у вогневу засідку військ Російської Федерації і прийняла бій. Російські військові вели вогонь на поразку з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Полковник Єщенко загинув під час обстрілу, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Віктора Єщенка посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня".

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