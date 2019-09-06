Уряд створить агенцію, яка займатиметься державним боргом України.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду п'ятницю повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Мінфін створює новий центральний орган влади — окрему агенцію, яка буде відповідати за державний борг. Це в принципі правильна європейська політика. Є міністерства, які займаються формуванням політики, і гарною практикою вважається, коли реалізацію політики виокремлюють в окремий державний орган", - сказав Дубілет.

За його словами, питання державного боргу України таким чином буде деполітизоване.

Як зазначається на сайті Урядового порталу, Боргове агентство дозволить більш ефективно управляти бюджетними коштами та реалізовувати довгострокові цілі у сфері управління державним боргом. Агентство буде центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом та підпорядковуватиметься Міністерству фінансів. Для його створення і запровадження європейської практики управління держборгом необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу, відповідний законопроєкт уряд внесе до Верховної Ради.

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