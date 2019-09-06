Видача Цемаха послабить позицію України в тиску міжнародного співтовариства на Росію, - Бутусов

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова з Савіком Шустером"

На думку Бутусова "Володимир Цемах має величезну цінність для України", оскільки серйозні санкції проти РФ було введено тільки після трагедії з малайзійським Боїнгом.

Українська влада, вище керівництво, дипломати надали справі Боїнга "вищий пріоритет".

"Українська влада забезпечила для суду масу доказів - було вивезено фрагмент ракети, якою був збитий літак. Україна надавала максимальне сприяння - влада пішла назустріч прокуратурі Нідерландів й організувала вивезення з непідконтрольної території цінного свідка", - підкреслив Бутусов.

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За його словами, слідство в Нідерландах закінчено - але нікого з живих учасників не притягли, жодного не було. Було вирішено підкріпити рішення суду живим свідком. Операція з вивезення Цемаха відбулася з жертвами - під час переходу лінії розмежування було убито Народного героя, розвідника 74 розвідувального батальйону Олександра Колодяжного.

Весь механізм санкцій, пов'язаних зі справою Боїнга - це зміцнення позиції в наших інтересах. Протидія цьому - це гра на користь Путіну, вважає Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ свідчення Цемаха не мають вирішального значення. Питання в тому, що ми показали, що можемо піти на поступки. Цемах підозрюваний і те, що його вимагає Путін, підтверджує його цінність.

Крім того, як зазначив Бутусов, Цемах є учасником іншого злочину 6 серпня 2014 року, про який Цемах говорить в одному з відео - розстрілу чотирьох українських воїнів. Обставини цієї справи не розслідувано і немає впевненості, що Цемаха допитали у цій справі.

"Все це опущено - прийнято вольове рішення віддати його швидко", - зазначив він.

"Ми використовуємо механізм санкцій для тиску на РФ і самі послаблюємо свої позиції і знижуємо значимість суду в Гаазі", - резюмував Бутусов.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17". ... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

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Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.