Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.09.19 21:54

Україна подала до Міжнародного кримінального суду 6 звернень про порушення Росії в окупованому Криму

Україна направила 6 звернень до Міжнародного кримінального суду про порушення міжнародного законодавства Росією в окупованому Криму.

Україна подала до Міжнародного кримінального суду 6 звернень про порушення Росії в окупованому Криму

Про це повідомили в Прокуратурі АР Крим у відповідь на запит українського агентства УНН, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що Прокуратура АР Крим спільно з українськими правозахисними неурядовими організаціями в період з 06.10.2017 року по теперішній час направила 6 інформаційних повідомлень у Міжнародний кримінальний суд", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Розміщені в окупованому Криму російські засоби ППО здатні уражати цілі майже до Києва, - ГУР

Зокрема, прокуратура звернулася щодо порушень міжнародного права в анексованому Криму, викладених у шести інформаційних зверненнях до МКС:

  1. Масове знищення і привласнення майна, не обґрунтоване військовою необхідністю;
  2. Масова депортація кримських ув'язнених, громадян України в місця позбавлення волі на території Росії з метою відбування кримінального покарання. Заявлено про тисячі затриманих, депортованих у російські виправні колонії;
  3. Насильницьке переміщення жителів Криму на материкову Україну;
  4. Незаконний призов громадян України, які проживають на території анексованого Криму, до лав Збройних сил Росії, тиск і переслідування за відмову від проходження військової служби і пропаганда військової служби;
  5. Масове видворення з тимчасово окупованого півострова 23 громадян України;
  6. Незаконне використання "живих щитів" як злочин проти людяності, передбачене статтею 8 (2) (b) (ХХІІ) Римського статуту.

Раніше в Росії заявляли, що вважають незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов'язаними з окупацією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджували, що у "цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких суперечок".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100