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06.09.19 22:00

Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Ворог порушив перемир'я 6 разів 6 вересня, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли були зосереджені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

поблизу Лебединського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

неподалік Гранітного - з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї".

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