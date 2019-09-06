Секретар РНБО Данилюк призначив Гурського своїм радником з інформаційної безпеки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

За словами Гурського, ключовими напрямками роботи на 2019-2020 рр. стануть налагодження міжнародного партнерства і залучення іноземних експертів, вдосконалення механізмів державно-приватного партнерства у сфері інформаційної безпеки; впровадження найкращих практик шляхом кооперації з ІТ-сектором; проведення широкої просвітницької кампанії для громадськості і відповідних тренінгів для державних службовців.

Повний стратегічний план і робочу групу презентують восени 2019 року.

Денис Гурський - голова правління громадської організації SocialBoost і співзасновник інкубатора 1991 Open Data Incubator і хаба розвитку цивільних технологій 1991 Сivic Tech Center.

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