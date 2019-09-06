Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.09.19 22:26

Касько збирається зайнятися реформою прокуратури

Призначений першим заступником генпрокурора Віталій Касько має намір займатися реформуванням прокуратури. При цьому він поки що не знає своїх службових обов'язків.

Касько збирається зайнятися реформою прокуратури

Про це Касько повідомив у коментарі кореспонденту "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реформуванням прокуратури, якщо буде політична воля", - сказав Касько, відповідаючи на запитання, на чому зосередиться у Генпрокуратурі України.

"Наскільки я розумію, вона (політична воля - ред.) є і у Президента, і у генерального прокурора, використати цю можливість привести її (прокуратуру - ред.) до ладу, щоб вона нарешті почала працювати відповідно до європейських стандартів", - додав він.

На думку посадовця, прокуратура не має займатися розслідуванням кримінальних справ і "перетягувати на себе ковдру у цивільно-правовій сфері".

Читайте також: Рябошапка призначив Каська своїм першим заступником

"Я про це говорив з генпрокурором, і він абсолютно підтримує ідею типової європейської прокуратури, яка буде подобатися суспільству, яке знатиме, що прокуратура виконує роботу щодо захисту доброчесного громадянина і покарання винного", - зазначив він.

Водночас Касько додав, що наразі не знає іще переліку своїх обов'язків у прокуратурі.

"Немає розподілу. Поки що виконую доручення генпрокурора. Він мене попросив прийти на Антикорупційний комітет парламенту, оскільки я готував проєкт закону про цивільну конфіскацію і повернення статті Кримінального кодексу про запровадження відповідальності за незаконне збагачення", - сказав він.

Касько не виключає, що у подальшому куруватиме міжнародно-правове співробітництво у Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100