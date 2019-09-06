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06.09.19 22:08

Зеленський звільнив голову РДА на Київщині, якого раніше відновив за рішенням суду

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Коляду з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області.

Зеленський звільнив голову РДА на Київщині, якого раніше відновив за рішенням суду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звільнити Коляду Віктора Миколайовича з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", - йдеться в розпорядженні №315/2019 рп.

Нагадуємо, 31 серпня Зеленський, виконуючи рішення Верховного суду від 15 серпня 2019 року, відновив на посаді главу райадміністрації в Київській області, якого в 2017 році звільнив президент Петро Порошенко.

1 вересня 2017 року Порошенко звільнив Коляду з посади голови Кагарлицької райдержадміністрації згідно з ч. 10 ст. 118 Конституції, яка передбачає, що в разі, якщо недовіру голові РДА висловили дві третини депутатів, президент ухвалює рішення про відставку голови.

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