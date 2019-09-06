Зеленський звільнив голову РДА на Київщині, якого раніше відновив за рішенням суду

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звільнити Коляду Віктора Миколайовича з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України", - йдеться в розпорядженні №315/2019 рп.

Нагадуємо, 31 серпня Зеленський, виконуючи рішення Верховного суду від 15 серпня 2019 року, відновив на посаді главу райадміністрації в Київській області, якого в 2017 році звільнив президент Петро Порошенко.

1 вересня 2017 року Порошенко звільнив Коляду з посади голови Кагарлицької райдержадміністрації згідно з ч. 10 ст. 118 Конституції, яка передбачає, що в разі, якщо недовіру голові РДА висловили дві третини депутатів, президент ухвалює рішення про відставку голови.

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