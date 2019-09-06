Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Як повідомляється, під час засідання Кабмін також звільнив заступників міністра соціальної політики, голови Міністерства у справах ветеранів.

Зазначимо, Вадим Троян у 2014 році брав участь у протистоянні російської агресії на сході України, зокрема, у звільненні українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка.

Був заступником командира полку "Азов".

З 4 березня 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ.

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