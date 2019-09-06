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06.09.19 22:56

Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

На засіданні Кабінету міністрів погодив звільнення заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Вадима Трояна.

Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уряду.

Як повідомляється, під час засідання Кабмін також звільнив заступників міністра соціальної політики, голови Міністерства у справах ветеранів.

Зазначимо, Вадим Троян у 2014 році брав участь у протистоянні російської агресії на сході України, зокрема, у звільненні українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка.

Був заступником командира полку "Азов".

З 4 березня 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ.

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