Рідні не бачили Бекірова після виходу з СІЗО і не знають, де він

Про це на сесії Генічеської райради заявила дружина політв'язня Гульнара Бекірова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ні адвокати, ні мама, ні дочка Едема Бекірова його не бачили", - повідомила Бекірова.

За її словами, 27 серпня із залу "суду" в Сімферополі Едема Бекірова вивезли співробітники ФСБ.

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Гульнара Бекірова припустила, що її чоловіка могли відправити на лікування після утримання в сімферопольському СІЗО.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 серпня окупаційний "суд" у Криму випустив політв'язня Бекірова із СІЗО.