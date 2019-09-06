Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда

Про це міністр у справах ветеранів Оксана Коляда заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Головна проблема - прив'язка виплат до довідки про ТПО, це змушує людей з окупованих територій постійно приїжджати сюди для отримання певних послуг. Від цього страждають фізично неповноцінні люди", - сказала Коляда.

Вона додала, що потрібно шукати нові механізми за допомогою міжнародних організацій.

Читайте також: Міноборони і Мінветеранів створять спільний проектний офіс, - Коляда

"Мені говорили, що Червоний Хрест пропонував свою допомогу в доступі до цих територій", - зазначила Коляда.

Нагадаємо, правляча партія "Слуга народу" об'єднала Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб з Міністерством ветеранів. Нове відомство очолила Оксана Коляда.