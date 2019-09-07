Київ готує на обмін 35 людей - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.
За інформацією джерела, на обмін планується 35 полонених, в тому числі 12 громадян РФ і 23 українці. Україна передасть Росії Цемаха і Вишинського.
За інформацією джерела, близького до адвокатів терористів, є попередня домовленість про дату обміну 7 вересня.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17"... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.
Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.
Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.