Київ готує на обмін 35 людей - 12 росіян і 23 українці. У списку є Цемах і Вишинський

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

За інформацією джерела, на обмін планується 35 полонених, в тому числі 12 громадян РФ і 23 українці. Україна передасть Росії Цемаха і Вишинського.

За інформацією джерела, близького до адвокатів терористів, є попередня домовленість про дату обміну 7 вересня.

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Про те, що Росія затягує обмін полоненими, і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнга МН-17"... Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених", - вважає він.

Нагадаємо, в кінці червня Служба безпеки затримала колишнього начальника ППО бригади бойовиків "ДНР" Цемаха. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляв, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

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Нідерланди, зі свого боку, просять Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.