За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в соцмережі фейсбук у суботу вранці.

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 10 обстрілів позицій ООС: двічі поблизу Павлополя - з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; тричі в районі Водяного - з мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Лебединського - з артилерійських систем калібру 122-мм, міномета калібру 120-мм; неподалік Гранітного - з артилерійських систем калібру 122-мм; поблизу Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; двічі неподалік Новотроїцького - з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили один обстріл позицій ООС поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 1 обстріл позицій ООС: поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 1 обстріл позицій ООС у районі Новгородського - з міномета калібру 82-мм.