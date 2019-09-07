ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УНН" із посиланням на ДФС.

Після введення нових штрафних санкцій (з 22 серпня по 4 вересня 2019 року) фіскали виписали 243 протоколи за порушення митних правил - ч. 3 ст. 470 (перевищення встановленого терміну доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, митних або інших документів на ці товари більш ніж на десять діб. - Ред.) І ч. 3 ст. 481 (перевищення терміну тимчасового ввезення товарів на митну територію України або строку тимчасового вивезення товарів за межі митної території України більше ніж на десять діб) Митного кодексу України.

Ч. 3 ст. 470 Митного кодексу передбачено штраф у розмірі 8500 гривень, а ч. 3 ст. 481 - 17 000 гривень. Адміністративна відповідальність за порушення цих статей Митного кодексу настає після перевищення термінів транзитного переміщення автомобілів і тимчасового ввезення більш ніж 20 діб і більше ніж 30 діб відповідно.

Нагадаємо, з 22 серпня ввели нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту - штраф в 170 тис. грн або конфіскація автомобіля, якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, а також в разі втрати або розкомплектування машини .

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