"Процес пішов": українські моряки покинули "Лефортово", з СІЗО виїхали два автобуси. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське" з місця подій. Наразі невідомо, хто в автобусах.

З московського СІЗО "Лефортово" виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.

Пізніше адвокат українських моряків Микола Полозов написав, що "процес пішов".

"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат російському "Інтерфаксу" в суботу.

У кінці серпня в слідчому ізоляторі "Лефортово" в столиці Росії Москві підтвердили, що у них перебуває п'ятеро засуджених українців. Йдеться про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

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Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї брали передачу в це СІЗО, крім згаданих людей, ще для політв'язня Павла Гриба.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До них не входять 24 українські моряки, захоплені Росією у Керченської протоці в кінці листопада 2018 року.