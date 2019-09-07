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07.09.19 10:33

До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

До офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини вранці в суботу, 7 вересня, з'їжджаються родичі утримуваних у Росії громадян України.

До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина. - Ред.)", - сказала в коментарі мама Євгенія Панова Віра Котелянець.

З родичами працюють психологи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців

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