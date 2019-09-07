До офісу омбудсмена з'їжджаються родичі утримуваних у РФ українців. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, на місці вже присутні дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.
"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю (в повернення сина. - Ред.)", - сказала в коментарі мама Євгенія Панова Віра Котелянець.
З родичами працюють психологи.
Родичі полонених моряків під офісом омбудсмена у Києві pic.twitter.com/GSHumWzOFE— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.Раніше повідомлялося, що два великих пасажирських автобуси близько 8:40 в суботу, 7 вересня, виїхали з території слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС.