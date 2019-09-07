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07.09.19 11:22

До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка. ВIДЕО

До військового аеродрому в Борисполі приїхав порожній автобус і машина швидкої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 01
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 02
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 03
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 04
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 05
До військового аеродрому в Борисполі приїхали порожні автобуси й швидка 06

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