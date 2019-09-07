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07.09.19 12:44

Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви

Літак Ту-204 спеціального льотного загону "Росія вилетів із аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, як повідомляє російський "Інтерфакс", одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт із громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Зазначимо, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вилітає з московського аеропорту "Внуково", і написав "Зустрічайте".

Російський спецлітак вилетів із Борисполя, а український борт із Москви 01

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