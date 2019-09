Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім цього, як повідомляє російський "Інтерфакс", одночасно з Москви, за словами співрозмовника агентства, вилітає український борт із громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення.

Зазначимо, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що вилітає з московського аеропорту "Внуково", і написав "Зустрічайте".

Only jet in many years towards Russia passes Kyiv Boryspil’s main terminal. pic.twitter.com/aIotIK549j

THAT WAS IT!

Putin has his criminals back - unpunished.

Tu-204 moving toward runway. pic.twitter.com/anmZEglea7