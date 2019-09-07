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07.09.19 12:54

УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel

УЄФА за 15 років перерахував близько 380 млн євро для Федерації футболу України на рахунки офшорної компанії президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на препринт книги Football Leaks 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт sports.ru.

Видання отримало в розпорядження записку для внутрішнього користування УЄФА, яку склав 15 грудня 2016 року один із високопоставлених співробітників організації. У записці зазначено, що УЄФА протягом 15 років платив гроші, призначені ФФУ, офшорній компанії на Британських Віргінських островах. Компанія називалася Newport Management Limited. У записці передбачається, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016 році представники УЄФА відвідували офіс "Динамо", щоб провести перевірку на відповідність клубу правилами фінансового фейр-плей. Тоді аудитори УЄФА виявили, що клуб фінансується третьою особою через офшори на Британських Віргінських островах - компанією Newport Management Limited.

Гроші УЄФА перераховувалися на той же рахунок, з якого співробітникам "Динамо" виплачувалася зарплата. Всього УЄФА провів платежі з 2002 по 2008 рік на суму 50 млн швейцарських франків і ще близько 400 платежів в період з 2006 по 2016 рік на загальну суму 338,6 млн євро.

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Між компанією Newport Management Limited і ФФУ з 1999 року існує агентську угоду, воно дає компанії повний контроль над фінансовими операціями асоціації.

Про те, що компанія Newport Management Limited належить Ігорю Суркісу, повідомляється у вироку Вищого суду в Лондоні в 2009 році.

Der Spiegel звернувся в "Динамо" з проханням прокоментувати ситуацію, але у відповідь отримав пояснення, що клуб пройшов численні перевірки з боку податкової служби України, аудиторів УЄФА та інших органів. Також кияни звинуватили видання в порушенні основних етичних принципів журналістики. Пізніше клуб відповів на другий лист Der Spiegel, відхиливши підозри в незаконному привласненні грошей УЄФА і заявивши, що вони були необгрунтованими і маніпулятивними.

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УЄФА підтвердив, що проводив всі платежі для ФФУ компанії Newport Management Limited з 1999 по 2016 рік. Тільки в 2016 році союз усвідомив, що гроші перераховувалися тієї ж компанії, яка належить президенту "Динамо", після чого почав проводити платежі на рахунок ФФУ в Україні.

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