УЄФА за 15 років перерахував 380 млн євро для ФФУ на рахунок офшорної компанії президента "Динамо" Ігоря Суркіса, - Der Spiegel

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на препринт книги Football Leaks 2, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт sports.ru.

Видання отримало в розпорядження записку для внутрішнього користування УЄФА, яку склав 15 грудня 2016 року один із високопоставлених співробітників організації. У записці зазначено, що УЄФА протягом 15 років платив гроші, призначені ФФУ, офшорній компанії на Британських Віргінських островах. Компанія називалася Newport Management Limited. У записці передбачається, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016 році представники УЄФА відвідували офіс "Динамо", щоб провести перевірку на відповідність клубу правилами фінансового фейр-плей. Тоді аудитори УЄФА виявили, що клуб фінансується третьою особою через офшори на Британських Віргінських островах - компанією Newport Management Limited.

Гроші УЄФА перераховувалися на той же рахунок, з якого співробітникам "Динамо" виплачувалася зарплата. Всього УЄФА провів платежі з 2002 по 2008 рік на суму 50 млн швейцарських франків і ще близько 400 платежів в період з 2006 по 2016 рік на загальну суму 338,6 млн євро.

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Між компанією Newport Management Limited і ФФУ з 1999 року існує агентську угоду, воно дає компанії повний контроль над фінансовими операціями асоціації.

Про те, що компанія Newport Management Limited належить Ігорю Суркісу, повідомляється у вироку Вищого суду в Лондоні в 2009 році.

Der Spiegel звернувся в "Динамо" з проханням прокоментувати ситуацію, але у відповідь отримав пояснення, що клуб пройшов численні перевірки з боку податкової служби України, аудиторів УЄФА та інших органів. Також кияни звинуватили видання в порушенні основних етичних принципів журналістики. Пізніше клуб відповів на другий лист Der Spiegel, відхиливши підозри в незаконному привласненні грошей УЄФА і заявивши, що вони були необгрунтованими і маніпулятивними.

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УЄФА підтвердив, що проводив всі платежі для ФФУ компанії Newport Management Limited з 1999 по 2016 рік. Тільки в 2016 році союз усвідомив, що гроші перераховувалися тієї ж компанії, яка належить президенту "Динамо", після чого почав проводити платежі на рахунок ФФУ в Україні.