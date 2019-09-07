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07.09.19 13:57

Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов

Передача Росією Україні захоплених моряків буде означати те, що Росія фактично виконала частину рішення Морського трибуналу, але формально його юрисдикцію вона так і не визнає.

Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов

Про це повідомив журналістам у Києві в суботу адвокат моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Росія направить у Морський трибунал інформацію, що моряки звільнені. А Трибуналу все одно – чи буде це зроблено на виконання його рішення чи з якоїсь іншої причини", – сказав він. "для Трибуналу важливий факт звільнення, а причина Москвою буде названа інша", – вважає він.

При цьому він не зміг спрогнозувати можливість повернення Україні трьох військових кораблів, допустивши, що ці переговори ще попереду.

На його думку, в подальшому щодо моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, або їх виправдають. "Але відбувати покарання в Україні вони не будуть. Тут вони герої", – сказав Полозов.

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