Звільнені українці прилетіли до Києва. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Літак Ан-148, що вилетів з Москви, приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Приблизно водночас у московському "Внуково" має приземлитися літак спеціального льотного загону "Росія", на борту якого росіяни - учасники обміну.
Родичі українських громадян стоять на ЗПС перед аеропортом і зустріли посадку оплесками.
В рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ, в Україну повертаються: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов. Також повернулися 24 військовополонені українські моряки.