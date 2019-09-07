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07.09.19 13:44

Звільнені українці прилетіли до Києва. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Український борт з громадянами України, яких РФ передає в рамках взаємного звільнення, приземлився в Києві.

Звільнені українці прилетіли до Києва. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Літак Ан-148, що вилетів з Москви, приземлився в київському аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Приблизно водночас у московському "Внуково" має приземлитися літак спеціального льотного загону "Росія", на борту якого росіяни - учасники обміну.

Родичі українських громадян стоять на ЗПС перед аеропортом і зустріли посадку оплесками.


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В рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ, в Україну повертаються: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов. Також повернулися 24 військовополонені українські моряки.

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