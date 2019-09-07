Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.09.19 14:45

Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов

Один з найвідоміших в'язнів Кремля Олег Сенцов у рамках обміну з РФ повернувся в Україну. В аеропорту "Бориспіль", куди прибув літак з українськими політв'язнями, режисера зустрічали двоюрідна сестра і дочка.

Ворог сильний і здаватися не збирається, але перемога однак буде за нами, - Сенцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочеться сказати "велике дякую" всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам, нашим родинам. Які добивалися нашого звільнення, і врешті-решт його добилися. Спасибі вам велике. Сподіваюся, що й інші полонені будуть скоро звільнені. Але навіть зі звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Але перемога однак буде за нами, у нас немає іншого вибору. Слава Україні!", - сказав Сенцов, виступаючи перед журналістами одразу після висадки з літака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним, - Зеленський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100